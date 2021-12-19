/667037/الأشعة-تثبت-جاهزية-محمد-الشناوي-لمباراة-الرجاء-بالسوبر-الأفريقي

خضع محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أشعة رنين مغناطيسي قبل لقاء السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثبتت الأشعة سلامة الشناوي وجاهزيته لمواجهة الرجاء، وكان يعاني الشناوي من إصابة منذ لقاء مصر أمام تونس في كأس العرب، قبل أن تثبت الأشعة سلامته وجاهزيته.

وسوف تقام مباراة الأهلي والرجاء في قطر، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ويتسع الملعب لعدد 16000 ألف مشج.

وسيتم عرض المباراة على بي إن سبورتس 1 المشفرة، وبتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وسبق وأن لعب الفريقين أمام بعضهما البعض خلال 8 لقاءات، تمكن الأهلي أن يفوز في 3 مرات من قبل، بينما حقق الرجاء الفوز خلال مرتين، والتعادل خلال 3 لقاءات.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.