/667039/الإمارات-ترفع-الرقابة-على-الأفلام-وتكتفي-بالتصنيف-العمري-21

ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة الرقابة على الأفلام وتضع تصنيف عمري +21 حتى لا يتم قطع أي مشهد من الأفلام.

دوت الخليجيرصد إلغاء الإمارات الرقابة على الأفلام والاكتفاء بالتصنيف العمري

وجاء بيان مكتب تنظيم الاعلام الاماراتي عبر يوتيوب، على النحو الآتي: «مكتب تنظيم الإعلام يُعلن إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية».

وتابع: «حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة».

الإمارات تعرض فيلم eternels

يذكر أن الإمارات عرضت فيلم eternelsبالرغم من منعه في مصر وعدة دول عربية، بينما قررت الرقابة المصرية منع عرض فيلم «Eternals» الذي تخوض بطولته النجمة العالمية أنجيلنا جولي والفنانة سلمى حايك، بشكل مبدئي بعد أن أثار محتواه الغير أخلاقي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ومنع أيضًا عرض الفيلم في كلا من السعودية والكويت وقطر لإحتوائه على مشاهد مثلية وجنسية بين بطلي العمل جيما تشان وريتشارد مادن، فضلًا عن وجود مشهد مخاطبة بين الأبطال الخارقين والله وهو الأمر الذي اعتبرته الدول لا يتناسب مع العادات والتقاليد العربية.

أبطال فيلم «eternals»

فيلم eternals بطولة كلًا من أنجلينا جولي، وريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان، دون لي، كميل نانجياني، وإخراج كلوي تشاو.

قصة فيلم «eternals»

وتدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الخارقين الذين يعيشون على الأرض في الخفاء لمدة سنوات طويلة، ويقومون بحماية الأرض لآلاف السنين، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم مرة أخرى لمواجهة الأشرار ومحاربتهم.

الرقابة على الأفلام في مصر

من ناحية أخرى، يُنظر إلى الرقابة على الأفلام والمحاذير الكبيرة الواقعة على الإنتاج المحلي في مصر كأمر مفروغ منه، تحت مظلة "حماية القيم العامّة والدينية والثقافية" استخدمت كأداة للتحكم بعرض الواقع الإجتماعي والثقافي، ولتعريف وتحديد القيم الثقافية والدينية، مشكّلة عبر ذلك سياقات تلك القيم، بدأت الرقابة مبكرا على الأفلام في مصر عام 1904، كما أنها تصاعدت لمستويات قياسية بعد عام 2014.