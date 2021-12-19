/667041/وزير-الرياضة-يشهد-افتتاح-اجتماع-الجمعية-العمومية-للاتحاد-الأفريقي-للرماية

شهد أشرف صبحي، افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرماية، الذي يقام بالقاهرة بحضور أحمد ناصر أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون ورئيس الاتحاد الأفريقي للترايثلون ، وحازم حسني رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي للرماية، ورؤساء الاتحادات الأهلية للرماية ،وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للرماية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في بداية كلمته ،رحب وزير الشباب والرياضة ،بجميع الحضور قائلاً : "إنه لمن دواعى سرورى أن أشارك معكم اليوم فى فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للرماية والمنعقدة فى مدينة القاهرة بحضور ومشاركة ممثلي الاتحادات الأهلية للرماية داخل الدول الإفريقية الشقيقة ، فاسمحوا لى أن أرحب بكم جميعاً ضيوفاً أعزاء على أرض الكنانة مصر ".

كلمة وزير الشباب والرياضة

واستكمل وزير الشباب والرياضة : "إن اختيار مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للرماية يأتي تأكيداً على الإمكانيات والمقومات التى تمتلكها مصر وقدرتها على تحقيق النجاح على الوجه الأمثل لمختلف الأحداث والفعاليات الكبري ،وفى ضوء النجاحات التى حققتها الدولة المصرية وما تزال تحققها على صعيد استضافة مختلف البطولات المحلية والقارية والإقليمية والدولية فى جميع الألعاب الرياضية ، وتسخير كافة الإمكانيات لها لتحقيق النجاح والتميز على مستوى كافة الأمور التنظيمية ، فمصر أصبحت وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة فعالياتها الكبري فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتلك البطولات من بنية تحتية رياضية مُقامة وفق المعايير الدولية، ومتطلبات فنية ولوجستية وإدارية وكوادر ذات الخبرات المتراكمة في مجال تنظيم البطولات الرياضية كعناصر هامة وضرورية تحقق النجاح للبطولة بالمستويات التى نطمح إليها جميعاً على المستويين التنظيمي والجماهيري".

بطولة كأس العالم للرماية

مضيفاً : "جميعاً شهود على نجاح تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية فى فبراير الماضي، وبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التى أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أكتوبر الماضي، ولاقت البطولتان الإشادة الكبيرة من قبل وفود الدول المشاركة ،ونحن مستعدين في مصر لإستضافة فعاليات وبطولات الاتحاد الإفريقي للرماية فى أى وقت من العام.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك في ضوء حرص الحكومة وجميع المؤسسات والهيئات المعنية في مصر بالرياضة بوجه عام و العمل في ضوء من التكامل والتشابك والتنسيق الدائم مع أشقائنا الأفارقة ومؤسساتنا الرياضية الإفريقية المعنية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للشعوب الإفريقية، إضافة إلي دعم السعي الدؤوب للارتقاء بمنظومة الرماية ووضعها في مكانتها الطبيعية ".

الجمعية العمومية لاتحاد الرماية الإفريقي

وجدد أشرف صبحي ثقته في الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرماية نحو تطوير رياضة الرماية داخل قارتنا الإفريقية، ونشرها بشكل واسع بين النشء والشباب، وزيادة قاعدة الممارسين لها، واكتشاف مزيد من المواهب الواعدة من أجل تحقيق التقدم للرماية الإفريقية على مستوى المنافسات فى جميع البطولات ، مشيراً إلي أن مصر كانت دوماً ولا تزال داعمةً لجميع الاتحادات الرياضية الإفريقية، وتسعى إلى تقديم كل المساندة والدعم لها لتحقق استراتيجيتها المرتكزة بالأساس على تطوير الرياضة الإفريقية، كما أننا فى وزارة الشباب والرياضة المصرية نحرص على التعاون المثمر مع الاتحادات الرياضية الإفريقية والتنسيق معهم بشأن استضافة فعاليات وبطولات الاتحادات الإفريقية فى كل الألعاب ،وتبادل الخبرات على صعيد المشروعات والبرامج الرياضية والشبابية.