ما بين ورقية ورقمية.. ماهو مستقبل العملات العالمية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة؟

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وصل سعر عملة بيتكوين المشفرة إلى 47622.59 دولار، وذلك خلال تعاملات الـ24 ساعة الأخيرة، وعلى الرغم من هذه الأرقام، إلا أن عملة البيتكوين لم تستطع تخطي حاجز الـ50 ألف دولار، كما أنها منخفضة بنحو 20 ألف دولار عن أعلى مستوى حققته في تاريخها في شهر نوفمبر الماضي عندما وصلت إلى 68 ألف دولار.

دوت الخليج

مستقبل العملات العالمية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة

ولاشك لدينا في أن التكنولوجيا أصبحت لغة العصر العابرة للحدود والقارات، بالإضافة إلي قدرتها على تخطي حواجز القوانين والتشريعات المحلية والدولية.

فسرعة تنامي عجلة التطور التكنولوجي، تجعلنا نقف مع كل إشراقة شمس في ذهول وتعجب أمام معجزات عصرية وابتكارات جديدة في شتى المجالات، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على هذة المجالات في حين وبالسلب في حينا آخر.

ويرى كثيرون أن دخول التكنولوجية الرقمية إلى عالم العملات سيخلق شكلا جديدا في عمليات البيع والشراء وتداول الأموال والعملات بين الأفراد.

عملة البتكوين

وتعد عملة البيتكوين أبرز العملات الرقمية على الأطلاق، حيث تعتبر عملة رقمية افتراضية ظهرت في الفضاء الإلكتروني عام 2009.

ويرى خبراء ماليين أن قيمة البيتكوين يجب أن تصل إلى الحد الأقصى لها خلال الـ6 سنوات القادمة، والذي قد يبلغ حدود 500 ألف دولار.

كما أشار خبراء العملات الرقمية، إلى أن هذه العملة المشفرة المشهورة، يجب أن تصل إلى الأعلى في غضون 3-6 سنوات، ومن المحتمل أن يصل إلى 150- 500 ألف دولار.

جديرا بالذكر أنه لا توجد حكومة تقوم بطبع البيتكوين كما أنها لا تصرف في البنوك كغيرها من العمولات الورقية، وتستخدم بين الأفراد عبر الانترنت بشكل مباشر، كما يمكن الشراء بها واستبدالها بعملات أخرى كالدولار أو اليورو.