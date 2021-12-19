مصر تسلم رئاسة مؤتمر الوزراء المسئولون عن الشأن الثقافى العربى إلى الإمارات

وقدمت وزيرة الثقافة - فى كلمتها - الشكر للاستضافة الكريمة من الإمارات ،وتنظيم هذا الجمع الكريم من الوزراء والأعضاء بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) للاحتفاء بالمشاركة فى هذا المحفل المهم الذى يسلط الضوء على أحد أهم أولويات العمل الثقافى بالدول العربية، وأيضاً من أهم ركائز أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت "عبد الدايم"، على أهمية العلاقات الوطيدة والرؤى والأهداف المشتركة بين كافة الدول الأعضاء وجمهورية مصر العربية وخاصة الإمارات تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والذى ينعكس أثرها الإيجابى على طموحات التعاون فى كافة المجالات والأصعدة.
وأوضحت أن جمهورية تونس استضافت الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى، فى شهر ديسمبر 2016، وصدر عنها "إعلان تونس ضد الإرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان"، وفى شهر أكتوبر من العام 2018 شرفت مصر باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى، والتى صدر عنها " بيان القاهرة - المشروع الثقافى العربى أمام التحديات الراهنة" وقد نتج عنه عدة قرارات وتوصيات قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بتعميمها على الدول العربية، والتزمت مصر بالعمل على هذه التوصيات على كافة الأصعدة سواء على المستوى المحلى الشامل لكافة محافظات مصر، وكذا على المستويين الإقليمى والدولى.
م ك /س.ع
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