تعطيل الدراسة بمحافظة البحيرة لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة يوم غد الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات، كما تم التنسيق مع إدارة جامعة دمنهور حيث تقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع كليات الجامعة.





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