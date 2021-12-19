عاجل .. تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة لسوء الأحوال الجوية غدا

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرار بغلق المدارس لليوم الثانى على التواى، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد وحتى غد الإثنين 20 ديسمبر 2021.

وقالت الهيئة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إن الطقس سيكون مائل للبرودة على الأنحاء كافة، وسوف يظهر نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد أنها ستكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.