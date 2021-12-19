محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة، لذلك أصدرت المحافظ هذا القرار. كما أكدت الدكتورة منال عوض، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم استقرار الأحوال الجوية.

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