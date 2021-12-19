تعطيل الدراسة بجميع مدارس كفر الشيخ بسبب الطقس السيئ غدا

جدة - نرمين السيد - قرر جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، لليوم الثانى على التوالى، غد الإثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون "بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.





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