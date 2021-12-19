قطاع المعاهد الأزهرية: تعطيل الدراسة بالمحافظات التي أعلنت التعليق

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تعليق الدراسة بجميع المعاهد، التي أعلن محافظوها تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وأكد القطاع أن كل ما يسرى على مدارس التربية والتعليم يطبق علي المعاهد الأزهرية.
وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدا، الاثنين، لسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب وتحسبا لزيادة سقوط الأمطار.
وتشهد البلاد موجة شديدة من التقلبات الجوية اعتبارا من غدا الإثنين، حيث تنخفض الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية، كما بدأت حاليا موجة من الأمطار على السواحل الشمالية ومطروح وكفر الشيخ ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بالبرق والرعد وحبات من البرد.
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