شوط إيجابى 1-1 بين توتنهام ضد ليفربول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى 1-1 الشوط الأول من مواجهة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح ومضيفه توتنهام والمقامة حاليا على ستاد "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الــ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

سجل هارى كين نجم فريق توتنهام هدف التقدم فى الدقيقة 13 من زمن المباراة، وهو أول أهدافه فى البريميرليج على ملعب السبيرز لأول مرة منذ مايو 2021 ضد ولفرهامبتون.

ونجح ديوجو جوتا في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول ضد توتنهام في الدقيقة 35 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في البريميرليج في موسم واحد لأول مرة في مسيرته.

ليفربول ضد توتنهام

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون

خط الوسط: مورتون، ميلنر، كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا

تشكيل توتنهام ضد ليفربول

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: ديفيز، داير، سانشيز

خط الوسط: ريان سيسينيون، وينكس، ندومبيلي، ايمرسون

خط الهجوم: ديلي آلي، سون هيونج مين، هاري كين

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 41، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويخوض ليفربول مباراة توتنهام باحثا عن استمرار الانتصارات للانقضاض على صدارة الدوري الإنجليزي في انتظار تعثر مانشستر سيتي المتصدر.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، أصحاب المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

يستهدف توتنهام حصد نقاط المباراة الثلاث رغم النقص العددي في صفوفه بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعديله ترتيبه في الدوري الإنجليزي.

والتقي ليفربول مع توتنهام 57 مرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، فاز الريدز في 27 مباراة، وخسر في 15، وتعادل الفريقان في 15 مواجهة.