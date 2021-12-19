بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. وأظهر آخر تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية رصدت سحب منخفضة وركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى محافظات شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وتكون غزيرة أحيانا ويصاحبها رعد وتكون مصحوبة بحبات البرد. وأوضح التقرير الأرصاد بأن تلك السحب تتقدم إلى الداخل لتشمل محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من محافظات شمال الصعيد ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية تكون متفاوتة في الشدة .

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