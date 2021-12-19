عاجل تعطيل الدراسة غداً في هذه المحافظات بينها القاهرة والجيزة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية في عدد من محافظات الجمهورية يوم غداً الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الارصاد الجوية بياناً عاجلاً، كشفت فيه عن تعرض أغلب محافظات الجمهورية، لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال يوم غداً الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة على بعض محافظات الجمهورية مصحوبة بنشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

عاجل تعطيل الدراسة غداً في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة:-

أعلنت محافظة القاهرة عن تعطيل الدراسة بها ليوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، حيث قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة في كافة أنحاء محافظة الاسكندرية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية والذي سوف تتعرض له محافظة القاهرة وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية يوم غدا الاثنين 20 ديسمبر 2021.

كما أعلنت محافظة الجيزة أيضاً تعطيل الدراسة بها، حيث قرر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة في كل مدارس المحافظة الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية يوم غداً الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، وذلك بسبب موجة الطقس السيىء الذي سوف تتعرض له محافظة الجيزة يوم غداً.

كما أعلنت محافظة مطروح عن استمرار تعطيل الدراسة بها ليوم غداً الاثنين وذلك حتى حدوث استقرار في الأحوال الجوية وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تتوقع أن يحدث استقراراً في الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر 2021.

كذلك فقد أعلنت محافظة الاسكندرية عن استمرار تعطيل الدراسة بها ليوم الاثنين وذلك بسبب موجة الطقس السيىء الذي تتعرض له المحافظة، وسقوط أمطار غزيرة على المحافظة وحتى تتيح الفرصة للأجهزة المعنية برفع الأثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية.

كذلك فقد أعلنت محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط تعطيل الدراسة بهما بسبب ما ستتعرض له هذه المحافظات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفق توقعات الارصاد الجوية يوم غداً الاثنين.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قد منح تفويضاً للسادة المحافظين كلاً في محافظته يتضمن إصدار القرارات الخاصة بتعطيل الدراسة وفق ما يصدر من توقعات وتحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية خوفاً على حياة الطلاب، وحتى تتيح للأجهزة المعنية سرعة التدخل وإزالة الاثار السلبية الناشئة عن هطول الأمطار.