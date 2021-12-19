كارثة في الزمالك بسبب التوريث.. من المتسبب فيها؟ «صور»

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يعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي من أزمات عديدة، أبرزها الاستغناء عن لاعبين من قطاع الناشئين على مستوى عالي لحساب بعض أبناء لاعبي الزمالك السابقين والعاملين بالنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الاستغناء عن حسين فيصل بنهاية الموسم الماضي قنبلة موقوته فتحت ملف مهم في القلعة البيضاء، حيث تألق اللاعب بعد الخروج من الزمالك ولفت الأنظار له بشكل كبير في سموحة لينضم لمنتخب مصر من الفريق السكندري، وقدم أداء مميز مع الفراعنة في بطولة كأس العرب.

تصريحات خطيرة لحسين السيد

وخرج حسين السيد المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك مؤكداً أنه تم الاستغناء عن حسين فيصل و 40 لاعب أخر بقطاع الناشئين بسبب، قيد 5 لاعبين فقط من تلك المرحلة السنية، وتم أختيار اللاعبين من جانب المدير الفني باتريس كارتيرون.

قيد أبناء النجوم على حساب لاعبين أخرين

والغريب في الأمر أنه تم قيد عبد الرحمن حسين اليد ضمن الخمس لاعبين الذي تم قيدهم، بجانب سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، مع عمل عقود لهم عاليه تتخطى الـ 6 مليون، كل هذا تم في فترة اللجنة الماضية برئاسة حسين لبيب.

وأتهم البعض أن اللجنة الماضية جاملت كلاً من فاروق جعفر وحسين السيد وأسامة نبيه، الذين كانو يعملون في نادي الزمالك في تلك الوقت، بقيد أبنائهم على حساب لاعبين أخرين أفضل منهم.

قطاع الناشئين

ويوجد أكثر من لاعب في قطاع الناشئين بالزمالك أبناء نجوم سابقين مثل " مصطفى طارق مصطفى، على عبد الحليم علي، يوسف خالد الغندور، يوسف أيمن عبد العزيز"، فهل جميعهم يمتلكون موهبة عاليه للعب للفارس الأبيض أم يلعبون من أجل ابائهم؟.

مرتضى منصور يتفق مع ناشئين الزمالك لعودتهم

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبين من قطاع الناشئين الذي تم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم الماضي، على عودتهم مرة أخرى للفريق وعمل عقود لهم ومن يثبت أنه مميز سيتم قيده بالفريق الأول، لتفادي ما حدث من بيع بعض المواهب على غرار حسين فيصل لصالح لاعبين أخرين.