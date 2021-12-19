تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين..انخفاضات متتالية في درجات الحرارة

/667042/تفاصيل-حالة-الطقس-غدا-الإثنينانخفاضات-متتالية-في-درجات-الحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الإثنين 20-12-2021 حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع انخفاض درجات الحرارة اليوم في مختلف الأنحاء.

دوت الخليج

حالة الطقس غدًا الإثنين 20-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم دوت الخليج حالة الطقس غدًا الإثنين 20-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.

أجواء خريفية وأمطار متوسطة إلى غزيرة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه. ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60% وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا خلال فترات متقطعة، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب الدلتا وشمال الصعيد. وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 20-12-2021:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 7 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 5 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجة.