/667045/محافظ-البحيرة--إستمرار-تعطيل-الدراسة-غدا-الإثنين-٢٠-ديسمبر-بجميع-المدارس

نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بإستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إستمرار تعطيل الدراسة غداً الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

محافظ البحيرة : إستمرار تعطيل الدراسة غداً الإثنين ٢٠ ديسمبر بجميع المدارس

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

كما تم التنسيق مع إدارة جامعة دمنهور، حيث تقرر تعطيل الدراسة غداً بجميع كليات الجامعة .

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالمرور على كافة المعديات النهرية الواقعة على المجارى المائية بنطاقها والتأكيد على إيقاف عملها في حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يأتي هذا نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة مع زيادة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكيد على إيقاف عمل تلك المعديات تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

إنطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة ٤ أيام، حيث يبدأ التطعيم من الساعة ٨ صباحاً حتى ٥ عصراً، للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة .