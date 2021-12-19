/667047/هاني-عادل لصناع-عمل-حكاية-حلوة اللقطة-ناس-ورا-الكاميرا-بتحاول-من-قلبها-تعمل-احسن-حاجه

وجه الفنان هاني عادل الشكر لصناع عمل حكاية حلوة اللقطة، وهي حكاية من ضمن حكايات مسلسل نصيبي و قسمتك بموسمة الرابع، مشيدا ببراعتهم بشكل كبير واجادتهم للعمل.

دوت الخليج

وكتب الفنان هاني عادل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام” معربا عن سعادته:" اتشرفت بالشغل مع كل الناس اللي مفيش حد فيهم متعلمتش منه حاجه مجموعه من الممثلين المحترفين المحترمين ناس ورا الكاميرا بتحاول من قلبها تعمل احسن حاجه ".

وتابع الفنان هاني عادل بمدح فريق العمل أيضا قائلا: "ومخرج بيحب الممثل وبيحاول معاه يوصل لاحسن حاجه وشركه إنتاج محترمه بتنتج حتي برغم كل الظروف الصعبه ... شكرا ليكم جميعا".

و خلال السطور الاتية يستعرض موقع دوت الخليج أبطال حكاية حلوة اللقطة.

أبطال حكاية حلوه اللقطة

يبدأ عرض الحكاية الرابعة، وهي حكاية "حلوة اللقطة”، و يعرض علي قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءا، ويعرض عبر شاشة قناة «on drama» في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.

و تدور حكاية حلوة اللقطة في 5 حلقات، وهي من بطولة هانى عادل، وعصام السقا، ميرنا نور، تونى ماهر، حمزة العيلى، جيلان علاء ومجموعة من الوجوه الشابة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار.

حكايات اخري من مسلسل نصيبي و قسمتك

حكاية غرام بانتظام التي يقوم ببطولة الحكاية الفنان” شريف سلامة”، و يظهر فيها بشخصية المهندس "ياسين"، و هو شاب ثري يمتلك شركة وفي نفس الوقت روائي يؤلف العديد من القصص الرومانسية.

و حكاية النضارة البيضا التي يقوم ببطولة الحكاية الفنان “أمير المصري”، و الذي تدور أحداثه حول الشاب “فخر”، الذي يتعرض للتنمر من المحيطين به بالرغم من تفوقه الكبير في العلم وحصوله على درجة الدكتوراة، ليقوم باختراع نظارة بيضاء تكشف له كذب كل المحيطين به، لتتماشي الأحداث عندما يرى الأشياء على حقيقتها.

وحكاية أوضة و صالة التي يقوم ببطولة الحكاية الفنان “أحمد عبد العزيز”، والذي تدور أحداثه حول أب لثلاثة أطفال يجسده الفنان “أحمد عبد العزيز”، يعيش معه والدي زوجته التي توفاها الله وتعاني الأسرة من العديد من الأزمات المالية، لكن يظل الرضا بما يحدث يلازمهم.