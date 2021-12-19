/667048/صوروزير-التموين-يشارك-بمناقشات-صناعة-الشيوخ

شارك د. على مصليحى، وزير التموين، اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، حيث دار المناقشات حول خطة الوزارة والخاصة بتطوير الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتطوير الشركات التابعة للوزارة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور..وزير التموين يشارك بمناقشات صناعة الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.