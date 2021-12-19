/667046/النائبة-إيمان-العجوز-تهنئ--المهندس-هاني-ضاحي-بعد-تنصيبه-رئيسا-شرفيا-لإتحاد-المهندسين-العرب

هنأت النائبة إيمان العجوز عضو مجلس النواب، المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، لتنصيبه رئيسًا شرفيًا لإتحاد المهندسين العرب.

دوت الخليج

و تُعد مصر هي أول دولة عربية تحصل على الرئاسة الشرفية للإتحاد و ذلك تقديراً لدور مصر العظيم في إعادة إعمار الوطن العربي و مساندة جميع دول اتحاد المهندسين العرب.

و من المعروف أن منصب رئاسة اتحاد المهندسين العرب يكون طبقا لدورية الابجدية و يتجدد سنوياً و ذلك طبقاً لقواعد اتحاد المهندسين العرب.

النائبة إيمان العجوز تهنئ المهندس هاني ضاحي بعد تنصيبه رئيسًا شرفيًا لإتحاد المهندسين العرب

و على خلاف ما هومُتعارف عليه، قررت جميع دول الاتحاد و بلا استثناء على منح مصر لقب الرئاسة الشرفية لاتحاد المهندسين العرب، حيث أعربوا عن محبتهم و تقديرهم لمصر قيادة و شعب.