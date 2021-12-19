نظرًا لسوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا الاثنين

/667051/نظرا-لسوء-الأحوال-الجويةتعطيل-الدراسة-بالقاهرة-غدا-الاثنين

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا الاثنين، بجميع مدارس العاصمة، نتيجة لعدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وأصدر محافظ القاهرة عدد من التعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع مياة الأمطار، وأثار التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

أجواء خريفية وأمطار متوسطة إلى غزيرة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه. ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60% وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا خلال فترات متقطعة، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى انخفاض الرؤية.