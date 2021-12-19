بعد طرح الإعلان الدعائى..عرض فيلم The Lost City بالسينمات في هذا الموعد

/667053/بعد-طرح-الإعلان-الدعائىعرض-فيلم-The-Lost-City-بالسينمات-في-هذا-الموعد

تخوض الكاتبة الروائية ساندرا بولوك، مغامرة رومانسية ومثيرة، من خلال عمل سينمائى جديد بعنوان «the lost city»، الذي من المقرر عرضه في عام 2022.

دوت الخليجيرصد موعد عرض فيلم the lost city بدور العرض

وكان قد طرح الإعلان الدعائى للعمل في يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري، استعدادا لطرحه في دور العرض الأمريكية بداية من يوم 23 مارس المقبل، لعام 2022.

صناع فيلم the lost city

«The Lost City» من إخراج آدم ني وآرون ني، اللذان شاركا أيضاً في كتابة الفيلم مع أورين أوزيل ودانا فوكس، وقصة الفيلم من تأليف سيث جوردون، وبطولة ساندرا بولوك، تشانينج تاتوم، دانيال رادكليف، دافين جوي راندولف، أوسكار نونيز، باتي هاريسون وبوين يانج.

قصة فيلم the lost city

اشتهرت الكاتبة الموهوبة والمنعزلة عن الناس لوريتا (ساندرا بولوك) بكتابة الروايات الرومانسية المليئة بالمغامرات المثيرة والأماكن الغريبة، والتي يحمل غلافها صورة الموديل الوسيم آلان، والذي كرس حياته لتجسيد شخصية داش بطل روايات لوريتا. وأثناء قيام لوريتا بجولة للترويج لكتابها الجديد بصحبة آلان، يقوم ملياردير غريب الأطوار باختطافها على أمل أن تقوده إلى كنز المدينة القديمة المفقودة في قصتها الأخيرة.

ولكي يثبت لها أنه يمكن أن يكون بطلاً في الحياة الواقعية وليس فقط على صفحات كتبها، ينطلق آلان لإنقاذها، ليخوضا سوياً مغامرة ملحمية في غابة غريبة، يحاولان فيها العمل معًا للبقاء على قيد الحياة والعثور على الكنز القديم قبل أن يضيع إلى الأبد.