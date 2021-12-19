/667055/توتنهام-يوقف-قطار-ليفربول-بالدوري-الإنجليزي-في-مباراة-مثيرة-وحماسية
انتهت مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وسجل أهداف الريدز كلا من، دييجو جوتا، وأندرو روبرتسون، أما أهداف توتنهام جاءت عن طريق هاري كين، وهيونج مين سون.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 41 نقطة، ويتواجد في المركز الثاني، أما توتنهام رفع رصيدة إلى 26 نقطة ويأتي في المركز السابع ولديه 3 مباريات مؤجلة.
وشهدت هذه المباراة 9 بطاقات صفراء بجانب بطاقة حمراء لأندرو روبرتسون لاعب ليفربول.
وشارك محمد صلاح نجم الريدز خلال أحداث المباراة ولكن كانت عليه رقابة قوية وشديدة ولم يتمكن من هز شباك الفريق صاحب الأرض.
ويلعب ليفربول المباراة القادمة أمام ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد، بينما يلعب توتنهام أمام كريستال بالاس.
تشكيل مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح علي رأس تشكيل الريدز
تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتوتنهام، بعد لحظات في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثاممنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن الجهاز الفني للفريقين، عن تشكيل فريقيهما لمباراة اليوم، والتي يبحث عنها الفريقين لتحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء.
تشكيل ليفربول أمام توتنهام:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون
خط الوسط: مورتون، ميلنر، كيتا
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا
تشكيل توتنهام أمام ليفربول:
حراسة المرمى: لوريس
خط الدفاع: ديفيز - داير - سانشيز
خط الوسط: ريان سيسينيون - وينكس - ندومبيلي - ايمرسون
خط الهجوم: ديلي آلي - سون هيونج مين - هاري كين
ويأتي غياب ألكانتار عن صفوف ليفربول وينضم لقائمة المصابين بالفيروس وهم، فيرجيل فان دايك، وهندرسون وفابينيو.
وسيتم عمل إجتماع عاجل بين أندية الدوري الإنجليزي والرابطة من أجل معرفة مستقبل الدوري بعد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يوقف قطار ليفربول بالدوري الإنجليزي في مباراة مثيرة وحماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.