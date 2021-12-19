/667055/توتنهام-يوقف-قطار-ليفربول-بالدوري-الإنجليزي-في-مباراة-مثيرة-وحماسية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل أهداف الريدز كلا من، دييجو جوتا، وأندرو روبرتسون، أما أهداف توتنهام جاءت عن طريق هاري كين، وهيونج مين سون.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 41 نقطة، ويتواجد في المركز الثاني، أما توتنهام رفع رصيدة إلى 26 نقطة ويأتي في المركز السابع ولديه 3 مباريات مؤجلة.

وشهدت هذه المباراة 9 بطاقات صفراء بجانب بطاقة حمراء لأندرو روبرتسون لاعب ليفربول.

وشارك محمد صلاح نجم الريدز خلال أحداث المباراة ولكن كانت عليه رقابة قوية وشديدة ولم يتمكن من هز شباك الفريق صاحب الأرض.

ويلعب ليفربول المباراة القادمة أمام ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد، بينما يلعب توتنهام أمام كريستال بالاس.

تشكيل مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح علي رأس تشكيل الريدز

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتوتنهام، بعد لحظات في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثاممنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريقين، عن تشكيل فريقيهما لمباراة اليوم، والتي يبحث عنها الفريقين لتحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون

خط الوسط: مورتون، ميلنر، كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا

تشكيل توتنهام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: ديفيز - داير - سانشيز

خط الوسط: ريان سيسينيون - وينكس - ندومبيلي - ايمرسون

خط الهجوم: ديلي آلي - سون هيونج مين - هاري كين

ويأتي غياب ألكانتار عن صفوف ليفربول وينضم لقائمة المصابين بالفيروس وهم، فيرجيل فان دايك، وهندرسون وفابينيو.

وسيتم عمل إجتماع عاجل بين أندية الدوري الإنجليزي والرابطة من أجل معرفة مستقبل الدوري بعد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.