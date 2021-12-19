/667056/تعليقا-على-بيان-الحكومة-الألمانية-حزب-مصر-الحديثة-نرفض-التدخل-فى-شئون-القضاء-المصرى

أعلن حزب مصر الحديثة، رفضه للبيان الصادر من الحكومة الألمانية والذى يتضمن عبارات مرفوضه بالتدخل فى شئون القضاء المصرى المستقل ومحاولة التاثير على قضاء مصر الشامخ.

دوت الخليج

وأكد الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، فى بيان له تعليقا على بيان الحكومة الألمانية، أن هذا البيان مرفوض شكلا ومضمونًا والذى يتناقض مع سياسية ألمانيا عبر تاريخها بعدم التدخل فى شئون القضاء بالدول الأخرى ومنها مصر الى جانب ما يشكله هذا البيان من خروج على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والموقعة عام ١٩٦١.

تعليقا على بيان الحكومة الألمانية ..حزب مصر الحديثة: نرفض التدخل فى شئون القضاء المصرى

وأشار إلي أن ماتضمنه بيان الحكومة الألمانية من ذكر ٣ اسماء من المتهمين المصريين والذين يحاكمون عن ارتكابهم لجرائم معاقب عليها طبقا للقوانين المصرية أمر يثير الدهشة والتساؤل حول تأييد الحكومة الألمانية لمثل هؤلاء المتهمين والتشجيع على مخالفة القوانين.

كما يعطى الحق للسفارة المصرية فى المانيا لإصدار بيانات تتضمن تدخلافى شئون القضاء الالمانى.

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة، دعمه لكل التحركات الدبلوماسية المصرية للرد على هذا التدخل السافر فى الشأن المصرى بما يعد سابقة خطيرة فى العلاقات بين البلدين.