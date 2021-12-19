محافظ الجيزة يعلن تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا

/667057/محافظ-الجيزة-يعلن-تعطيل-الدراسة-بجميع-مدارس-المحافظة-غدا

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدً الإثنين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ظبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

محافظ القاهرة

وكانت محافظ القاهرة، قد قررت تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا الاثنين، بجميع مدارس العاصمة، نتيجة لعدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وأصدر محافظ القاهرة عدد من التعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع مياة الأمطار، وأثار التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنجاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه.

حالة الطقس غدًا الإثنين 20-12-2021 ودرجات الحرارة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه. ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60% وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا خلال فترات متقطعة، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى انخفاض الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 20-12-2021:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 7 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 15 درجة الصغرى 5 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجة.