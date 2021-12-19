/667059/محمد-صلاح-كارلوس-كيروش-واخد-تعليمات-أنه-يتعامل-بعدم-احترام-مع-الشعب-المصري

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش قام بإعطاء العين الحمرة للمصريين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "فيه ناس مفهمة كارلوس كيروش أن الشعب المصري مش بيفهم، وعشان كدا كان لازم يطلع العين الحمرا للجميع".

وتابع "كارلوس كيروش كان حارس مرمى فليس عليه حرج، وهذا أبلغ رد، وقلت من أول إستبعاد أفشة وشريف أن الراجل دا هيعمل مشاكل".

وواصل "كارلوس كيروش مش عنيد لكن فيه حد مفهمة يعمل الكلام دا وغير مقبول هذا الأمر، وهو يتعامل معنا حاليا على حسب الطلبات التي تم معرفتة بها".

واختتم "منتخب مصر كان لابد أن يفوز ببطولة كاس العرب، والمدرب بيعطي لنفسه أعذار، وبيتعامل بالعاطفية مع الجميع، وكان لابد أن ينافس على كأس العرب".

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح يهاجم كارلوس كيروش

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود