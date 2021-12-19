/667060/محمد-صلاح-كارلوس-كيروش-مدرب-فاشل-وبيعاند-الشعب-المصري

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المسئوليين لم يطلبوا من كارلوس كيروش الحصول على بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش عايش عكس المصريين، وهو عارف أن أفشة كويس فبيقول بإجلاسة على مقاعد البدلاء".

وزاد "حسين فيصل لم يكن يعرفة أحد وشارك بشكل جيد، وعندما تم الشكر فيه من الجماهير قام إجلاسة على مقاعد البلداء ونفس الأمر مع محمد شريف وايضا أحمد رفعت".

وواصل "كارلوس كيروش بيعمل عكس اللي بيحبه الشعب المصري وهذا الأمر عجيب جدا، وحديثة عن التحكيم يدل أنه مدرب فاشل، وإحنا مش صغييرين".

وتابع "الشعب المصري مفيش حد هيعرف يضحك عليه، ولازم اللي حوالية يوصلوا ليه الكلام دا".

واختتم "فينجادا مالوش دور في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود سعد كان الأحق بالتواجد في منصب المدير الفني للاتحاد، والرئيس السيسي طلب عدم تواجد مدرب أجنبي ويجب أن يتم هذا الأمر".

محمد صلاح: كارلوس كيروش واخد تعليمات أنه يتعامل بعدم احترام مع الشعب المصري

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش قام بإعطاء العين الحمرة للمصريين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "فيه ناس مفهمة كارلوس كيروش أن الشعب المصري مش بيفهم، وعشان كدا كان لازم يطلع العين الحمرا للجميع".

محمد صلاح يهاجم كيروش

وتابع "كارلوس كيروش كان حارس مرمى فليس عليه حرج، وهذا أبلغ رد، وقلت من أول إستبعاد أفشة وشريف أن الراجل دا هيعمل مشاكل".

وواصل "كارلوس كيروش مش عنيد لكن فيه حد مفهمة يعمل الكلام دا وغير مقبول هذا الأمر، وهو يتعامل معنا حاليا على حسب الطلبات التي تم معرفتة بها".

واختتم "منتخب مصر كان لابد أن يفوز ببطولة كاس العرب، والمدرب بيعطي لنفسه أعذار، وبيتعامل بالعاطفية مع الجميع، وكان لابد أن ينافس على كأس العرب".