7 محافظات تعلن تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - القاهرة والجيزة

قررا محافظا القاهرة والجيزة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، جاء ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

الإسكندرية والبحيرة

وأعلن محافظا الإسكندرية والبحيرة تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية،، فيما أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية يومى الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب.

دمياط ومطروح

وقررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس فى ضوء التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة، وشددت المحافظ على الأجهزة التنفيذية كافة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم استقرار الأحوال الجوية، فيما شهدت مدن مرسى مطروح والسلوم على الحدود الغربية للبلاد وسيدى برانى والساحل الشمالى موجه من الطقس السيىء الأيام الماضية، فقرر خالد شعيب تعطيل الدراسة.



كفر الشيخ

وقرر جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة،لليوم الثانى على التوالى، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون "بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

نصائح الأرصاد

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين أبرزها:

- غلق الشبابيك جيدًا وعدم فتحها خاصة فى الليل.

- ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف فيها.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة الأطفال.

- الابتعاد عن البالوعات فى الشوارع.



للمزيد اقرأ أيضًا :

https://www.mobtada.com/details/1119012

https://www.mobtada.com/details/1118997

https://www.mobtada.com/details/1118996