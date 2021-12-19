سفير مصر فى بلجراد يطلق حملة «صربيا تقرأ بالعربية»

جدة - نرمين السيد - أعلن سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى عن إطلاق حملة "صربيا تقرأ بالعربية" والتى ستتضمن إنشاء أقسام للكتب المصرية بعدد من المكتبات العامة والمتخصصة، واستكمال الترجمات المتبادلة بين الهيئة وعدد من الناشرين الصرب، والتى وصلت إلى 10 كتب مصرية منذ مشاركة مصر كضيف شرف للمرة الأولى فى معرض بلجراد الدولى للكتاب.





جاء ذلك خلال إلقاء السفير المصرى محاضرة فى احتفالية مئوية مكتبة مدينة نوفى بازار عاصمة إقليم السنجق والتى تناول خلالها التجربة الرائدة لمكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدى، بما فى ذلك إسهامها كمراكز ثقافية منتشرة فى أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى تجربة المكتبة المتنقلة، بالأخص أثناء فترة جائحة الكورونا، والدورات التدريبية فى خدمة المجتمع.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الأحد أن الجويلى أعلن خلال المحاضرة عن إهداء مائة كتاب من إصدارات الهيئة العامة للكتاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

وقال إن حملة "صربيا تقرأ بالعربية" ستستجيب أيضاً للاهتمام المتزايد من الطلبة الصرب لدراسة اللغة العربية بمختلف الجامعات، الذى وصل عددهم إلى حوالى 240 طالبا بجامعة بلجراد فى السنوات الدراسية الأربع.

وفى إطار زيارته لمقاطعة السنجق، التقى سفير مصر فى بلجراد مع عمدة مدينة نوفى بازار حيث تم الاتفاق على المضى قدماً فى اتفاق الصداقة والتوأمة مع مدينة دمياط بما يحقق التكامل بين المدينتين التين تشتهران بالخشب وصناعة الأثاث.

كما، زار "الجويلى" معهد الصحة العامة المتخصص فى مكافحة الأمراض الوبائية للمدينة لبحث التعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر.