التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار على مدار 3 أيام (صور أقمار صناعية)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الأحد، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.





الأحد 19 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا وأجزاء من محافظتى البحيرة ومطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وتصل شمال الصعيد. الإثنين 20 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وتصل لشمال الصعيد. الثلاثاء 21 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية للدلتا.

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