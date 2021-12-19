الأرصاد تحذر: أمطار ورياح وطقس سيئ خلال ساعات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه طبقا لتوقعات الهيئة بدأت حالة من عدم الاستقرار الجوية، وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط حتى أربعة أمتار.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الساعات القادمة ستشهد استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ما بين متوسطة لغزيرة، تكون رعدية في بعض المناطق وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، وتبدأ متوسطة على القاهرة وتنخفض بعد فترة الظهيرة.

وأردفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن بعض المناطق من سيناء تشهد بداية هطول الأمطار منذ الغد، وتتحسن بداية من الثلاثاء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى غدا ستكون 15 درجة والصغرى 7 درجات.

ونصحت شاكر المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة والبعد عن أعمدة الإنارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون مصحوبا بالرمال، كما أن الأمطار ستستمر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الثلاثاء وتنعدم في القاهرة وباقي مناطق الجمهورية الثلاثاء.