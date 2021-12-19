تعطيل الدراسة بمحافظة دمياط غدًا لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
حيث أشارت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة، لذا أصدرت "المحافظ" هذا القرار.
كما أكدت على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم استقرار الأحوال الجوية.
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