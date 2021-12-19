«مجلس الشيوخ يشهد ظاهرة غدا لأول مرة منذ 2014» ماذا حدث بالبرلمان اليوم؟

من ناحيته أبدى الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توافقه مع رؤية النائب عمرو عزت، وأهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامى يسير عليها الجميع، وهو الأمر الذى انتبه له المجلس الأعلى منذ الإنشاء فى 2017 ويعمل خلال الفترة الأخيرة على التوعية بشأنها وأن يكون لدى جميع العاملين بالمجال الإعلامى وعى بها، مشيرا إلى أن وجود المدونة أيضا يتوافق مع الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وبنودها المختلفة على مستوى التحديات والنتائج، مؤكدا على أن المجلس يعمل على التوعية بها بشكل أكبر وأوسع .