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667067
/667067/مجلس-الشيوخ-يشهد-ظاهرة-غدا-لأول-مرة-منذ-2014-ماذا-حدث-بالبرلمان-اليوم
محمود فايد
09:17 م - الأحد 19 ديسمبر 2021
يستعرض موقع دوت الخليج ، ما حدث على مدار اليوم بأروقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأيضا مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث كان مجلس الشيوخ يشهد أعمال للجلسة العامة واللجان النوعية، فيما كان مجلس النواب يشهد زيارات ميدانية.
دوت الخليج
مجلس الشيوخ
- اللغة العربية
- خصص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية مع بداية الجلسة العامة والتى كانت مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون "حقوق المسنين"، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يحث على تعزيز لغة الضاد فى نفوس كل المستغلين بتدريسها.
- حسم قانون المسنين نهائيًا
- بعد حالة من الجدل الكبيرة على مدار الأيام الماضية وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يتضمن عدد من الإمتيازات الكبيرة لدعم كبار السن مع عقوبات تصل للسجن المشدد أيضا فى حالة المخالفة، حيث يعتبر ترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- التغيرات المناخية
- الجلسة العامة للمجلس تشهد غدا مناقشة أول طلب مناقشة عامة منذ انطلاق الفصل التشريعى الأول وهو المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من 20 برلمانيا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، حيث متاح لمجلس الشيوخ أدوات رقابية من طلبات المناقشة العامة والإقتراحات برغبة حيث أنه لأول مرة يستعمل طلب المناقشة العامة غدا منذ انطلاق ها الفصل التشريعي.
اللجان النوعية
لجنة الإعلام
- ناقشت اللجنة رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الإعلام المصرى ورؤية مصر 2030، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- قام النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعرض المقترح الخاص به والمتضمن أهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامى، مشيرا إلى أن وضع الإعلام المصرى بحاجة إلى هذه المدونة خاصة فى ضوء عالم السوشيل ميديا ومواقع التواصل الإجتماعى، موجها الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب على إتاحة الفرصة له لطرح مثل هذه الموضوعات والتى يكون دائما العمل جماعى بشأنها.
- ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لابد أن تتضمن مدونة سلوك قادرة على وضع ضوابط حسمة وراعة لكل المخالفين ومنظمة للأداء الإعلامى ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية.
- من ناحيته أبدى الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توافقه مع رؤية النائب عمرو عزت، وأهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامى يسير عليها الجميع، وهو الأمر الذى انتبه له المجلس الأعلى منذ الإنشاء فى 2017 ويعمل خلال الفترة الأخيرة على التوعية بشأنها وأن يكون لدى جميع العاملين بالمجال الإعلامى وعى بها، مشيرا إلى أن وجود المدونة أيضا يتوافق مع الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وبنودها المختلفة على مستوى التحديات والنتائج، مؤكدا على أن المجلس يعمل على التوعية بها بشكل أكبر وأوسع.
لجنة الصناعة
- شهدت اللجنة استعرض وزير التموين على مصيلحى، خطة الوزارة والخاصة بتطوير الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتطوير الشركات التابعة للوزارة ، حيث كشف الدكتور على مصيلحى، وزير التموين التجارة الداخلية، عن استقرار السلع الاستراتيجية محليا، مشيرا إلى أن الاحتياطي من السلع والمواد الاستراتيجية الرئيسية يتعدى 6 شهور .
- وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى الدور الذى تقوم به الدولة من أجل ضبط الأسعار في السوق المحلى من خلال زيادة المعروض من السلع الأكثر طلبا وتوفيرها للأسواق، بالإضافة إلى الدور الخاص بإنشاء أسواق للجملة وكشف مصيلحى أمام لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن الدور الذى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .
لجنة الشباب
- ناقشت اللجنة دراسة عن "الدبلوماسية الشبابية كركيزة للقوى الناعمة المصرية" وقال النائب أحمد شعراوي، عضو اللجنة، إن هذا الملف في غاية الأهمية وله تداعيات كبيرة وإذا تم استغلال هذا الملف استغلال جيد سيعود بالنفع الكبير علي الدولة المصرية لأن الدبلوماسية الشبابية كأحد ركائز القوي الناعمة الداعمة للدولة المصرية.
- وأضاف أن الوفود الشبابية سواء كانت زائرة للدولة المصرية أو من الشباب المصري في الخارج لهم دور مهم جدا والتاريخ يؤكد ذلك وليس أدل علي ذلك من شباب الدول الأجنبية والعربية الذين يتعلمون في مصر ويكون لهم دور كبير جدا في التعريف بالدولة المصرية وما يحدث داخل مصر، وهؤلاء يكونوا مرآة للدولة المصرية في بلادهم وأشار إلى أن تجربة التعليم بصفة عامة وتجربة المنح الدراسية بصفة خاصة وخاصة فى الأزهر الشريف أمر محمود ويعود علي الدولة المصرية بالنفع والخير، ويكون هؤلاء هم حائط الصد الأول لمصر في بلادهم وتابع "شعراوي": "تجربة تجمع الشباب العربي في كأس العرب الأخيرة كانت مثالا للدبلوماسية الشبابية، وإن كانت في شكل عمل رياضي، إلا أن مردوده كان جيدا علي الشباب العربي.
- بدوره، قال النائب عادل الطنيخي عضو اللجنة، إن الدبلوماسية الشبابية من الأهمية بمكان ولابد أن تكون علي رأس الأولويات، وأن يكون هناك استراتيجية واضحة المعالم بشأنها، وأن يكون هناك تدريب للكوادر الشبابية من الجنسين علي أهمية الدبلوماسية الشبابية والتعريف بها وانتشار تلك الثقافة حتي يكون هناك مردود إيجابي لهذا الملف.
مجلس النواب
- لجنة الشئون الدينية
- نظمت اللجنة زيارة ميدانية الأحد، لمسجد الخازندارة بحى الساحل بمحافظة القاهرة، للوقوف على حالة المسجد الأثرى وتفقد ما يحتاجه من أعمال صيانة وترميم.
- لجنة الصناعة
- بدأت اللجنة زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الصناعية، حيث تم لقاء محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف مؤكدا إن المحافظة تعتبر قلعة الصناعات، منها 65٪ من الصناعة استيراد وتصدير ، كما بها حوالي 4654 مصنع أي ما يعادل 40٪ من الصناعات ، مؤكدا إنه على مدار فترة جائحة كورونا ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن لم يُغلق مصنع حتى هذه اللحظة بسبب كورونا، مما يؤكد حجم الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وحرص الدولة على النهوض بالقطاع الصناعي على مستوى محافظات الجمهورية.
- ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الواب، إن الوفد البرلمانى الذى يزور المحافظة حاليا، يريد الوقوف على البنية التحتية للمنشآت الصناعية وما يعوق القطاع بشكل عام، وملف تسقيع الأراضى من المستثمرين غير الجادين، إلى جانب الوقوف على أبرز المعوقات التى تواجه القائمين على الصناعة بشكل عام لوضع أُطر عامة لحل الأزمة وترجمة خطوات الدولة فى هذا الملف على أرض الواقع.
- وأكد أن الدولة تركز على الصناعة من أجل هدف واضح وهو زيادة الصادرات الي 100 مليار للنهوض بالاقتصاد المصري والصناعات المصرية مشيرا إلى أن هدف الزيارة الوقوف على المشاكل التي تواجه المصنعين والمستثمرين، متابعا:" اللجنة مستعدة لتقديم أي حلول سواء من الناحية التشريعية أو الفنية من اجل الارتقاء بالصناعة، لافتا إلى أهمية فتح ملف "تسقيع الأراضى"، لفتح الطريق أمام المستثمرين الجادين فى الحصول على أراضى.
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