/667068/من-بينها-القاهرة-والجيزة-محافظات-تقرر-تعطيل-الدراسة-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية

قررت عدة محافظات تعطيل الدراسة غدًا الاثنين 20 ديسمبر، بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي أنحاء متفرقة من البلاد.

دوت الخليج

6 محافظات تقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين 20 ديسمبر

وأصدرت محافظات منها القاهرة والجيزة ، البحيرة، الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، قرارات بتعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية، بعدما صدرت بيانات عن هيئة الأرصاد الجوية، تحذر فيها من سوء الأحوال الجوية الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدراسة.

تعطيل الدراسة في محافظة القاهرة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بالمحافظة غدًا الاثنين، بجميع مدارس العاصمة، نتيجة لعدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وأصدر محافظ القاهرة عدد من التعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع مياة الأمطار، وأثار التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

تعطيل الدراسة في محافظة الجيزة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدً الإثنين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ظبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة

وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار تعطيل الدراسة غداً الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بإستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليق الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، غدًا الإثنين بنطاق المحافظة، وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في محافظة مطروح

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعليق الدراسة غدا الاثنين 20 ديسمبر وذلك لليوم الثانى على التوالى، حيث تم تعطيل الدراسة بالمحافظة اليوم الأحد، بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعات بسقوط أمطار.

تعطيل الدراسة في محافظة كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غداً الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.