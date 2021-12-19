/667061/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-بعد-مباراة-ليفربول-ضد-توتنهام

تقلبت موازين ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل ليفربول مع توتنهام هوتسبير، في لقاء قمة الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري، على ملعب توتنهام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي الفوز على نيوكاسل يونايتد، برباعية نظيفة، لينفرد بصدارة الدوري الممتاز، بدون منازع.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 44 نقطة، من أصل 18 مباراة.

2- ليفربول 41 نقطة، من أصل 18 مباراة.

3- تشيلسي 38 نقطة، من أصل 18 مباراة.

4- آرسنال 32 نقطة، من أصل 18 مباراة.

5- وست هام 28 نقطة، من أصل 17 مباراة.

6- مانشستر يونايتد 27 نقطة، من أصل 16 مباراة.

7- توتنهام هوتسبير 26 نقطة، من أصل 15 مباراة.

8- ولفرهامبتون 25 نقطة، من أصل 18 مباراة.

9- ليستر سيتي 22 نقطة، من أصل 16 مباراة.

10- أستون فيلا 22 نقطة، من أصل 17 مباراة.

11- كريستال بالاس 20 نقطة، من أصل 17 مباراة.

12- برينتفورد 20 نقطة، من أصل 16 مباراة.

13- برايتون 20 نقطة، من أصل 16 مباراة.

14- إيفرتون 19 نقطة، من أصل 17 مباراة.

15- ساوثهامبتون 17 نقطة، من أصل 17 مباراة.

16- ليدز 16 نقطة، من أصل 18 مباراة.

17- واتفورد 13 نقطة، من أصل 16 مباراة.

18- بيرنلي 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

19- نيوكاسل 10 نقاط، من أصل 18 مباراة.

20- نوريتش سيتي 10 نقاط، من أصل 17 مباراة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

انتهت أحداث مبارتي مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، ومباراة توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون، منذ لحظات في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق مانشستر سيتي الفوز بنتيجة قوية وصعبه على نيوكاسل بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب سانت جيمس بارك.

سجل روبين دياش الهدف الأول في الدقيقة 5، وجاء جواو كانسيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل رياض محرز الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 64، وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الرابع والأخير في اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.