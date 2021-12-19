/667064/محمد-صلاح-كارلوس-كيروش-مش-واثق-في-نفسه-وهناك-توازنات-في-الجهاز-الفني-لمنتخب-مصر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز المعاون لكارلوس كيروش ليس لديه أي أهمية حاليا وأدواهم معدومة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك توازنات في الجهاز المعاون في منتخب مصر، وكان هناك هجوم شديد على المساعدين بإستثناء عصام الحضري".

وتابع "الجهاز الفني الوطني أو المساعدين هم من يخافوا على مصلحة الشعب المصري والكرة المصرية عكس الأجنبي، والمدرب الذي لم يأخذ رأي المدرب المساعد هو غير واثق في قدراتة الفنية، ونفس الأمر يحدث مع كارتيرون مدرب الزمالك".

وواصل "لو أنا مكان ضياء السيد أو محمد شوقي، لرحلت عن الفريق فوراً، لأنهم ليس لديهم أي صلاحيات فنية، ورحلت عن تدريب الزمالك بعدما تواجد فيريرا لأنني كنت مدير فني للقلعة البيضاء، وكأس العرب كانت بطولة جيدة للغاية وأفضل من أمم أفريقيا".

واختتم "مصر لعبت 3 ماتشات قوية في كأس العرب ولم نحقق الفوز في أي مباراة منهم، والمباريات الضعيفة حققنا الفوز فيها، وإيهاب جلال يستحق تدريب منتخب مصر وعلي ماهر وعماد النحاس".

محمد صلاح: كارلوس كيروش مدرب فاشل.. وبيعاند الشعب المصري

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المسئوليين لم يطلبوا من كارلوس كيروش الحصول على بطولة كأس العرب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش عايش عكس المصريين، وهو عارف أن أفشة كويس فبيقول بإجلاسة على مقاعد البدلاء".

وزاد "حسين فيصل لم يكن يعرفة أحد وشارك بشكل جيد، وعندما تم الشكر فيه من الجماهير قام إجلاسة على مقاعد البلداء ونفس الأمر مع محمد شريف وايضا أحمد رفعت".

منتخب مصر

وواصل "كارلوس كيروش بيعمل عكس اللي بيحبه الشعب المصري وهذا الأمر عجيب جدا، وحديثة عن التحكيم يدل أنه مدرب فاشل، وإحنا مش صغييرين".

وتابع "الشعب المصري مفيش حد هيعرف يضحك عليه، ولازم اللي حوالية يوصلوا ليه الكلام دا".

واختتم "فينجادا مالوش دور في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود سعد كان الأحق بالتواجد في منصب المدير الفني للاتحاد، والرئيس السيسي طلب عدم تواجد مدرب أجنبي ويجب أن يتم هذا الأمر".