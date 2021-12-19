/667069/زاهي-حواس-كارلوس-كيروش-مش-بيفهم-في-التدريب-وقفلت-التليفزيون-في-ماتش-تونس-بسبب-طريقتة-في-إدارة-مباريات-كأس-العرب

أكد زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن كارلوس كيوش مدرب لا يعرف معني قيمة تدريب منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش مدرب متخلف، إزاي يقول البطولة ملهاش لازمة وهي جايزتها 5 مليون دولار".

وزاد "لازم منتخب مصر يكون مدربه مصري علشان بيعطي حماس للاعبين، كيروش راجل أهبل، وجابلي القلب في ماتش الأردن ومدرب تافة".

وواصل"أعتذر عن ألفاظي ولكن المدرب بيعاند الجميع، ومفيش اي ماتش لعبتا فيه كورة، ووائل جمعة على أعلى مستوى ومحمد شوقي ومش بياخد برأيهم".

وتابع "أرشح حسام حسن لتدريب منتخب مصر، وهو الأحق بتدريب منتخب مصر ولا يصلح لتدريب منتخب مصر، ولا اقصد التنمر عليه".

واختتم "الناس كلها متضايقة من كارلوس كيروش، وفي ماتش تونس تعبت وقفلت التليفون، ومفيش أي خطة لمنتخب مصر، وبيجرب معانا".

محمد صلاح: كارلوس كيروش مش واثق في نفسه.. وهناك توازنات في الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز المعاون لكارلوس كيروش ليس لديه أي أهمية حاليا وأدواهم معدومة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك توازنات في الجهاز المعاون في منتخب مصر، وكان هناك هجوم شديد على المساعدين بإستثناء عصام الحضري".

وتابع "الجهاز الفني الوطني أو المساعدين هم من يخافوا على مصلحة الشعب المصري والكرة المصرية عكس الأجنبي، والمدرب الذي لم يأخذ رأي المدرب المساعد هو غير واثق في قدراتة الفنية، ونفس الأمر يحدث مع كارتيرون مدرب الزمالك".

زاهي حواس يهاجم كارلوس كيروش

وواصل "لو أنا مكان ضياء السيد أو محمد شوقي، لرحلت عن الفريق فوراً، لأنهم ليس لديهم أي صلاحيات فنية، ورحلت عن تدريب الزمالك بعدما تواجد فيريرا لأنني كنت مدير فني للقلعة البيضاء، وكأس العرب كانت بطولة جيدة للغاية وأفضل من أمم أفريقيا".

واختتم "مصر لعبت 3 ماتشات قوية في كأس العرب ولم نحقق الفوز في أي مباراة منهم، والمباريات الضعيفة حققنا الفوز فيها، وإيهاب جلال يستحق تدريب منتخب مصر وعلي ماهر وعماد النحاس".