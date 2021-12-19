/667070/زراعة-الشيوخ--اسقاط-مديونيات-المزارعين-المتعثرين-تؤكد-حرص-القيادة-السياسية-علي-توفير-حياة-كريمة-للفلاح

قال النائب نور هاشم ، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، إن اسقاط البنك الزراعي كامل مديونيات الأفراد المتعثرين ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه،خطوة مهمة وتعكس حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة للفلاح المصري .

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وأكد هاشم ، في تصريحات صحفية ،إن المبادرة التي ستسقط مديونيات تقدر ب 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل، ستعمل علي دعم القطاع الزراعي مما يؤدي لاستعادة الرياده المصريه في عدد من المحاصيل الزراعيه .

وأشار الي أن تلك المبادرة ،تأتي من منطلق احساس القيادة السياسية بالمواطن البسيط والفلاح في الظروف الاستثنائية التي مرت علي البلاد في ظل جانحة كرورنا ،موجها التحية والتقدير للقيادة السياسية والحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلاً" للرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يشعر بالمواطنين.

زراعة الشيوخ: اسقاط مديونيات المزارعين المتعثرين تؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة للفلاح

واكد ان لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تشجع دائما مبادرة دعم الفلاح ، وتطالب الحكومة الاستمرار فى دعم الفلاح المصري، ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية ر وذلك بغرض تحسين أحوالهم المعيشية .