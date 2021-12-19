عاجل.. وزير الداخلية يصدر حركة تغييرات محدودة

جدة - نرمين السيد - وشملت الحركة تعيين اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، واللواء خالد عزب مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية، واللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، واللواء محسن شعبان مساعد الوزير لمنطقة سيناء. وتضمنت الحركة تعيين اللواء أشرف ربيع مساعد الوزير للسياحة، واللواء أحمد عويضة نائب مساعد الوزير للسياحة، واللواء أحمد خيرى مساعد مدير شرطة السياحة والآثار.

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