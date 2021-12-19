التعليم تتيح بث حصص مراجعة لجميع وحدات مناهج الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام وذلك لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة.





وذلك عبر الرابط التالى: https://stream.moe.gov.eg/ وأوضحت الوزارة فى بيان مساء اليوم الأحد، أن الحصة تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة، لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة وذلك من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.

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