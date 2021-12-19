جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه نظرا لحالة الطقس السيىء المتوقعة غدا الإثنين، تم تعطل الدراسة فى القاهرة والجيزة ومطروح والبحيرة والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظات السبع بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة أى تجمعات للمياه. وأوضح أن باقى المحافظات الطقس مستقر على أغلبها والرياح متوسطة ولا توجد أمطار، وجارى التنسيق مع غرفة الوزارة وغرفة الأزمات بالمحافظات مع رفع مستوى الخدمات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى. وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بمعدات المحافظات المحيطة بالمحافظات التى تشهد حالة من الطقس السيىء، وذلك وفق سيناريوهات بذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس السيئ.. التنمية المحلية تعلن الطوارئ لمواجهة أمطار الساعات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.