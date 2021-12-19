الامتحانات وحياة كريمة.. مدبولى يلتقى وزير التعليم لمتابعة عدد من الملفات

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، تابع رئيس الوزراء مع الدكتور طارق شوقى جهود الوزارة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

واستعرض وزير التربية والتعليم نتائج مشاركته فى مؤتمر قمة RewirEd Summit وإطلاق مؤشر المعرفة العالمى، الذى عقد فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، فى إكسبو 2020 دبى، حيث شارك فى عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات المؤتمر تحدث خلالها عن تجربة التعليم فى مصر، والابتكارات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أنظمة التعليم، والرؤية المستقبلية لمصر خصوصًا من ناحية اكتساب الطلاب المهارات التى تساهم فى جاهزيتهم لسوق العمل.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن مصر حصلت على المركز الـ 53 فى مؤشر المعرفة العالمى، على مستوى 154دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن مصر احتلت المركز الـ 106 فى التعليم قبل الجامعى فى عام 2017 والآن تحتل المركز الـ 72، كما تقدمت من المركز الـ 113 فى التعليم التقنى والتدريب المهنى فى عام 2017 إلى المركز الـ 68 خلال العام الجارى.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى أنه سيتم تشغيل 100 مدرسة للعمل بنظام "التوكاتسو" القائم عليه نظام المدارس اليابانية، ضمن منحة مقدمة من "الجايكا" اليابانية، وذلك فى عدد من القرى التى يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الدكتور طارق شوقى فى هذا الصدد إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع هيئة الأبنية التعليمة لاختيار هذه المدارس فى قرى الـ 52 مركزا التى تدخل ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".