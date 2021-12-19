صحة المنوفية عن إنتاج جبن من دهان الحوائط: النتيجة بعد التحليل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم ضبط أكثر من 35 طنا من الجبن ما بين المصنع والجارى تصنيعه والمواد الخام، عليها علامات عفونة وروائح كريهة، بمركز تلا.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه تم أخذ العينات اللازمة وكان من بين المضبوطات 5 شكائر لمواد بناء عبارة عن دهان حوائط، متابعا: "مقدرش أقول إنها داخله فى التصنيع إلا بعد ظهور نتائج التحليل". وأشار إلى أن الوزارة تقوم بجهود من أجل ضبط سوق الطعام، لا سيما وأن الوقاية خير من العلاج.

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