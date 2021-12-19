حالة الطقس.. الرى: استنفار أجهزة الوزارة لمواجهة أى أثار للأمطار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أن أجهزة وزارة الرى فى حالة استنفار وطوارئ لمواجهة أى أثار للأمطار.

وأوضحت أن النوة الماضية فى الإسكندرية كانت أعلى من المعدلات بكثير ولذلك تم اتخاذ اللازم لمواجهتها.