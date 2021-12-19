عاجل.. محافظة الإسكندرية تنفى تأجيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، مساء الأحد، أن ما تم نشره غير صحيح، مشيرة إلى أن تعطيل الدراسة جاء لمدة يومان فقط هما الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر الجارى، نظرا لسوء الأحوال الجوية ووفقاً للتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأكدت محافظة الإسكندرية أنها الجهة الوحيدة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإعلامية، مناشدة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة فقط، حرصا على تحرى الدقة فى نقل وتداول البيانات.
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