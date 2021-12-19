توزيع بطاطين وقوافل طبية وحفل لذوى الهمم.. نشاط مكثف لمستقبل وطن بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة القاهرة، أقامت "أمانة الزيتون"، احتفالية كبرى لأبطالنا من ذوى الهمم بدائرة القسم، تم خلالها عرض مسرحية لليوم العالمى للتحدى "قادرون باختلاف"، اشتملت الاحتفالية على عدد من الاستعراضات المسرحية والفنية المتنوعة، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أبطالنا من ذوى الهمم بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار فى إبداعاهم فى شتى المجالات.

كما تبرعت "أمانة بدر"، بـ 1200 عبوة علاج لمرضى أطفال مستشفى بدر الجامعى التابعة لـ"جامعة حلوان"، لتقديم الخدمات التى تعمل على خدمة المواطنين واستعداده الدائم لتقديم يد العون، بكل ما يدعم جهود الدولة فى القطاع الصحى.

وفى محافظة الجيزة، واصلت امانة الحزب بالمحافظة، جهودها فى تنفيذ حملة "معا نطمئن"، بالتعاون مع مديرية الصحة للتسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، فى مراكز أبو النمرس والصف والبدرشين وإمبابة والطالبية، وتوزيع كمامات ومياه معدنية على المواطنين.

وفى محافظة قنا، أطلقت أمانة المرأة، البرنامج التدريبى حول "مهارات الاتصال والتواصل ولغة الجسد"، بقاعة نزل الشباب بمدينة قنا بحضور أمينات المرأة على مستوى المراكز.

ويهدف البرنامج أيضا التعريف بمفهوم لغة الجسد ومراحلها وكيفية استخدام لغة الجسد بفاعلية مؤكدة على أن مهارات التواصل ولغة الجسد من أهم المهارات التى يجب أن تكون موجودة فى سوق العمل وفى المعاملات الاجتماعية ومهارات التواصل هى التى توطد العلاقة بين الأشخاص وهى الذكاء الاجتماعى وفهم الأخرين وطريقة التمييز بين أنواع الشخصيات وطريقة التعامل معهم باحترافية.

وفى محافظة الفيوم، بدأت أمانة الحزب بالمحافظة حملة "شتاء دافئ"، فعالياته من خلال قوافل توزيع البطاطين إلى منازل الأسر البسطاء والأكثر احتياجاً، حيث يستهدف توزيع 100 الف غطاء شتاء بجميع مراكز المحافظة، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى محافظة الشرقية، تواصل مسابقة أوائل الطلبة، المرحلتين الابتدائية والاعدادية، فى يومه الحادى العاشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والحزب.

وفى محافظة الإسماعيلية، كشفت أمانة الحزب بالمحافظة، عن انتهاء اليوم المرحلة الإعدادية بمسابقة أوائل الطلبة التى ينظمها الحزب بقرية عين غصين مركز الإسماعيلية.

وفى محافظة الأقصر، واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، جهودها فى تنفيذ حملة "معا نطمئن" للأسبوع الثانى على التوالى، بالتعاون مع مديرية الصحة للتسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا.

وفى محافظة جنوب سيناء، مازالت فاعليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، حيث تنطلق فعاليات المسابقة غدًا فى مدينة طور سيناء.

وفى محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز أسيوط بحزب مستقبل وطن، احتفالا غير تقليدًا لأبنائنا الأوائل من طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والاعدادية بقرية بنى غالب مركز أسيوط.

وفى محافظة دمياط، أقامت أمانة مركز الرزقا، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بجمعية قباء، وتم خلال الحفل تسليم دروع وشهادات تقدير مقدمة من نواب الخير وبرعاية حزب مستقبل وطن لكل المشاركين والفائزين من حفظة القرآن الكريم.

وفى محافظة البحيرة، نظم الحزب قافلة طبية شاملة بقرية الطود البحرى مجلس قرية كوم الفرج، وضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والمخ والأعصاب.

وفى محافظة أسوان، قامت أمانة مركز ادفو، بتنظيم حملة دعائية للتوعية بأهمية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.