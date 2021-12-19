أخصائى أمراض صدرية: العالم يتأهب لاستقبال موجة سادسة بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أنطوان أشقر أخصائى الأمراض الصدرية والتنفسية بباريس، إن العالم فى قلب الموجة الخامسة من متحور "دلتا"، وعلى تأهب لاستقبال موجة سادسة من كورونا سببها أوميكرون.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكاى بى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن كثافة انتشار أوميكرون بمعدل 12 إلى 13 مرة مقارنة بدلتا والتى تصل إلى 1.7، وهو ما يعنى أن سرعة انتشار أوميكرون قد تكون كبيرة جدا وتضغط على المستشفيات.

وأوضح أن أوروبا تتجه إلى جرعة تحفيزية من لقاح كورونا، وهناك اتجاه فى فرنسا بتقدم الحكومة قانونا إلى البرلمان لتبديل الشهادة الصحية بشهادة تطعيم وذلك من أجل إجبار من لم يحصلوا على اللقاح بأخذه.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون قد يؤدى إلى عوارض قد تؤدى إلى دخول المستشفى ولكنها ستبقى أقل خطرا من عوارض متحور دلتا، ولكن الانتشار السريع هو الخطر، لذلك من الضرورى الحصول على اللقاح للوقاية وحماية المجتمعات.