إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري بجنوب الجيزة

تواصل محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري حيث قامت المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة، والبدء في إزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة محمد مهدي وذلك بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجارٍ استكمال الأعمال .
وجاء في اطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات .
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