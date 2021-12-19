/667077/وزير-المالية-مصر-أكبر-مستورد-للقمح-في-العالم-ونستهدف-زيادة-الأردب-من-720-إلى-820-جنيه-فيديو

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الرئيس السيسي وجه بالغاء ضريبة القيمة المضافة عن الاعلاف والثروة الحيونية.

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واضاف محمد معيط خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن العالم يمر بظروف استثنايْه وأن التضخم عالي جدا كما أن أسعار القمح والمواد البتروليه ذادت للضعف.

واشار معيط الى ان مصر اكبر مستورد قمح في العالم، موضحا أن هناك تكفله زائده عن ما هوا مقدر بالموازنه بمقدار 11 مليارجنيه.

وزير المالية : نستهدف تشجيع الفلاح لزراعة القمح وزيادة الأردب من 720 إلى 820 جنيه

ونوه معيط بان رئيس الوزراء يعقد اجتماعا كل اسبوعين لمناقشة هذا الموضوع وايجاد حلول له مشيرا إلى أن العمل على زيادة الاردب من 720 الى 820 يشجع الفلاح على زراعة القمح وايضا ازاحة بعض الاعباء عن الصناعه