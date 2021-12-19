أحمد فتحي بندوة دوت الخليج: نتواصل مع نواب المحافظين بالتنسيقية لمتابعة أعمال حياة كريمة

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تحدث النائب أحمد فتحي عضو مجلس النوابـ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن جهود نواب التنسيقية والمتعلق بالدعم والتوعية بشأن مشروعات الدولة المصرية التى تصب فى مصلحة الحماية المجتمعية كمشروع حياة كريمة.

دوت الخليج وأضاف فتحي خلال ندوة حوارية له بموقع تحيا مصرـ أن التنسيقية لديها 6 من نواب المحافظين مدركين ومتابعين لهذا المشروع الضخم، وذلك بمحافظاتهم ويتم نقل الصورة من خلالهم فى كون هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة تصب فى صالح المواطن فى كل قرية وحى وعزبة بمحافظات مصر. بنشوف ناس بتراعى ربنا فى شغلها وبنكون كـ«نواب تنسيقية» من أوائل الناس بجوارهم وجنبهم كما تحدث شأن مشروع حياة كريمة مؤكدا أنه ليس مختص بوزارة التضامن فقط، ولكن جميع الوزارات تتشارك به، ولدينا 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشغلون مناصب نواب المحافظين، ودائما ما يتحدثون معنا بشأن هذا المشروع الكبير،متابعا«هذا المشروع يُأكد أن الدولة «مش بتقول شعارات»ولكن لديها إرادة بالتنفيذ على أرض الواقع فى كل ما يهم المواطن، وإحنا بدورنا فى دوائرنا بننقل هذه الصورة الإيجابية للمواطن»، خاصة أن الجميع ليس متابع مواقع التواصل الإجتماعى ووسائل الإعلام،ولكن الجميع يتابع أداء نائبه فى الدائرة، وده منطقى لدور أى نائب حيث من اللازم عليه أن يبلغ المواطنين بأدوار الدولة المختلفة بما يخدم المواطن، وأنا كنائب عن مدينة نصر ومصر الجديدة أقوم بذلك، خاصة أن لدينا عدد من العزب التى تحتاج مثل هذه الرسائل الإيجابية.

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