/667072/كاف-يتحدى-فيفا-بشأن-إقامة-كأس-أمم-أفريقيا

استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة كأس أمم افريقيا 2022 في موعدها بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورفض الاتحاد الأفريقي جميع الضغوطات التي تعرض لها من الاتحاد الدولي "فيفا"، حول تأجيل البطولة أو إلغائها لعدة أسباب.

ويتجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي إلى الكاميرون خلال 48 ساعة قبل أن يعلن القرار النهائي من هناك، بشأن إقامة كأس أمم أفريقيا.

وسيعلن الكاف القرار الرسمي لاحقاً بإقامة البطولة في موعدها دون إلغائها أو أي تأجيلات، ولا يخضع لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.

دعم نادي الزمالك طارق حامد لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم، بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور تدعم بها طارق حامد ومكتوب عليها " الإبتسامة لا تعوض الجدية، فالعمل الجاد لا بديل له ".